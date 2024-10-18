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«Нам будет его очень не хватать». Защитник «Оттавы» — о травмированном Артёме Зубе

«Нам будет его очень не хватать». Защитник «Оттавы» — о травмированном Артёме Зубе
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Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон сказал добрые слова о российском хоккеисте Артёме Зубе, который был травмирован во время одного из прошлых матчей.

«Он очень недооценён для нашей команды. И нам будет его не хватать, пока он отсутствует. И мне нравится выходить на поле в игре, и он всегда рядом, чтобы выручить меня и просто быть очень надёжным в защите», — приводит слова Сандерсона Sportsnet.

Напомним, Зуб провёл в текущем сезоне НХЛ три матча в составе «Оттавы», но в одной из прошлых встреч он получил травму нижней части тела после грубого хита соперника.

Артём выпал из игры на срок около недели, об этом сообщила пресс-служба клуба.

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