«Хамское отношение к коллегам и зрителям». Плющев — о неудачах «Металлурга» в сезоне КХЛ

Российский тренер Владимир Плющев объяснил, что могло стать причиной начала неудачного сезона у «Металлурга».

«Такие серьёзные провалы не случаются только из-за одной причины. Мне кажется, тренерский штаб немного себя переоценил и не провёл настоящий анализ прошлого сезона, расстался с несколькими игроками.

Да, не все новички вписались и не все из них соответствуют уровню «Магнитки». Плюс начало сезона было немного смазано из-за скандального турнира, на котором главный тренер повёл себя не совсем тактично по отношению к своим болельщикам и коллегам по цеху.

Думаю, это отразилось на психологии и на настроении команды. Такое хамское отношение к своим коллегам и зрителям наложило отпечаток на команду. Это одна из причин, которая привела к такому старту», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Напомним, магнитогорская команда в минувшем сезоне завоевала Кубок Гагарина, а новый сезон начала с поражения от «Локомотива». В сентябре команда даже не могла попасть в зону плей-офф в турнирной таблице КХЛ.

14 октября «Металлург» потерпел крупное поражение от «Трактора» (0:5). По словам главного тренера магнитогорцев Андрея Разина, это было самое тяжёлое поражение за всё время работы в клубе.