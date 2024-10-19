С. Федотов — о Кравцове: он сейчас такой, какой нужен был в «Рейнджерс» и «Ванкувере»

Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов оценил изменения Виталия Кравцова в игре.

– Как Вам преображение Кравцова, который в своё время не закрепился в НХЛ по причине не лучшей игры на своей половине площадки, а сейчас Виталий выходит в меньшинстве?

– Виталий Кравцов – один из самых ярких примеров изменения в игре. Я с очень многими специалистами и тренерами говорил именно про него. Многие говорят, что именно такой, как сейчас, он нужен был и в «Рейнджерс», и в «Ванкувере», но в итоге он сейчас практически в идеальной форме здесь, такой, какой хотели от него в НХЛ. Но как не сказать, что это заслуга Бенуа Гру? Естественно, его. Впечатляют и вызывают восхищение действия именно в собственной зоне: он постоянно возвращается, помогает защитникам, блокирует броски.

Я помню Кравцова и в молодёжной сборной, и его попытки закрепиться в НХЛ, но сейчас всё изменилось, значит, человек, в данном случае Бенуа Гру, может найти подход и вытащить из хоккеиста практически максимум.

– А почему тогда это не получилось сделать у Галлана или Токкета?

– А это у них надо спросить. Мне кажется, и Виталий многие вещи переосмыслил, всё-таки он взрослеет и, наверное, где-то почувствовал, что если так пойдёт, то карьера может печально закончиться, такие примеры мы знаем. Не знаю, это надо у Виталия спрашивать или у руководителей клубов НХЛ, где у него не получилось. Но мы видим, что именно сейчас у него стало получаться.

Всегда много факторов: с какими партнёрами играет, какую задачу ставят. Возможно, ожидания превышали реальность на том этапе. Это такие нюансы, которые по пунктам объяснить очень тяжело, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Отметим, что 24-летний Кравцов за 17 матчей текущего сезона в составе «Трактора» набрал уже 12 очков. Он забросил шесть шайб и сделал столько же голевых передач. Ранее он пробовал свои силы в НХЛ, играя за «Ванкувер» и «Рейнджерс», однако не показал высокой результативности.

Полное интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате» с 9:00 мск