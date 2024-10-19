«Несколько серьёзных клубов НХЛ проявляют интерес к Максиму». С. Федотов — о Шабанове

Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов поделился своим мнением о 24-летнем Максиме Шабанове.

– Были слухи, что Шабановым интересуется «Эдмонтон». Вы видите его там?

– Я вообще вижу Максима Шабанова в очень многих командах НХЛ. Если говорить про «Эдмонтон» и тот стиль, который есть у команды Ноблоха, ещё сильнее вижу. Под эту модель он подойдёт. Вот именно в таких ситуациях, как с потолком у «Ойлерз», менеджеры начинают смотреть в сторону российских игроков. Подписать созревшего игрока за небольшие деньги, чтобы решить проблемы с потолком зарплат, потому что я знаю, что несколько клубов очень серьёзных проявляют интерес к Максиму.

– Это клубы, которые сейчас будут бороться за кубок?

– Нет, там есть и клубы, которые сейчас в процессе восстановления и подъёма, в границах возможного попадания в плей-офф, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.