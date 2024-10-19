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Бывший скаут сборной России рассказал, какую позицию хочет усилить менеджмент «Трактора»

Бывший скаут сборной России рассказал, какую позицию хочет усилить менеджмент «Трактора»
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Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов сказал, что «Трактор» находится в поисках защитника атакующего плана.

– Нужен ли «Трактору» атакующий защитник в первую спецбригаду большинства?
– Да, я уверен. Если хотите небольшой инсайд, то скажу, что внимание менеджмента «Трактора» сосредоточено на игроках этого амплуа – созидающего защитника. К тому же есть место для легионера. Думаю, что эта работа ведётся в ежедневном режиме. Нужен ещё один атакующий защитник для спецбригад большинства, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
Эксклюзив
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
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