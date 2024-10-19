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С. Федотов — о Фукале: на данный момент он является лучшим голкипером КХЛ

С. Федотов — о Фукале: на данный момент он является лучшим голкипером КХЛ
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Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов поделился мнением о голкипере Заке Фукале.

– Можем ли мы назвать Зака Фукале лучшим голкипером КХЛ на данный момент?
– Даже не можем, а должны. Конечно, есть альтернативные варианты, но Фукале на данный момент – лучший голкипер КХЛ, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Напомним, в минувшем сезоне канадский голкипер провёл 46 матчей, на его счету шесть матчей «на ноль», он отразил 92,9% бросков. Для канадца это уже второй сезон в челябинском «Тракторе», ранее он выступал в «Вашингтоне».

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
Эксклюзив
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
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