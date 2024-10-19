Бывший скаут сборной России рассказал, почему Гру так быстро адаптировался к КХЛ

Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов объяснил, почему главный тренер «Трактора» Бенуа Гру так быстро адаптировался к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

– Многие эксперты скептически отнеслись к назначению Бенуа Гру, но в итоге его быстро приняли у нас, кажется, и он сам быстро адаптировался. Как думаете, почему?

– Ему оказывается всесторонняя помощь к этой адаптации. Я считаю, что идея формирования тренерского штаба – очень правильная. Тот же Борис Миронов, который имеет огромный опыт выступления в Северной Америке и хорошо говорит на английском языке, имеет свои идеи и мысли. Это симбиоз, который, например, был в «Металлурге», когда там работали Майк Кинэн и Илья Воробьёв. Это очень сильно помогает адаптироваться и понять, кто, что и почему.

Думаю, что даже не скептически, а с долей популизма некоторые отнеслись. Сразу идёт блок, хотя ещё люди не разобрались, что будет человек ставить. «Надо на наших делать акцент», — говорят они. С этим я не спорю, талантливым российским тренерам надо давать возможность в первую очередь, но есть исключения. Это из категории «время покажет», а оно уже показывает, что эти скептики или замолчали, или что-то невнятное говорят, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.