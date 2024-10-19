«Один из лучших двусторонних центров в КХЛ». С. Федотов — об Андрее Светлакове

Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов поделился мнением о нападающем Андрее Светлакове.

– Андрей Светлаков всю карьеру отыграл в ЦСКА, но в межсезонье принял решение сменить клуб. Мог ли первый переезд в карьере, из Москвы в Челябинск, отрицательно подействовать?

– Если честно, я точно не предполагал, что Андрей будет лишним, но я не так много моментов видел с созидательным началом, потому что в ЦСКА его использовали как оборонительного центрального нападающего, хотя мы знаем, что в моментах он может «нарисовать».

По поводу переезда вопросы больше к ЦСКА, они его не особо видели в составе, тут вопрос к армейскому руководству. А предложение оказалось очень хорошим: внимание и желание, чтобы Андрей перешёл в «Трактор», было настолько высоким, что стороны договорились. Он настолько органично вписался, а в последних матчах он и вовсе выглядит как центр первого звена.

– Бенуа Гру уже отмечал, что у Андрея превосходная трудовая этика.

– Да, я это прекрасно помню. На молодёжном чемпионате мира в Хельсинки, помню, тоже возникали вопросы, зачем Андрей Светлаков в сборной. Там от него было много пользы, и стало понятно, что Андрей в любой команде отчасти незаменим. Конечно, его нельзя сравнивать с Шабановым, его креативные возможности несравнимы с теми, что у Максима, но как двусторонний центр он один из лучших в нашем чемпионате, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.