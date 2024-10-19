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С. Федотов — о Другаля, отслужившем в армии: говорят, что после этого он стал играть лучше

С. Федотов — о Другаля, отслужившем в армии: говорят, что после этого он стал играть лучше
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Бывший скаут сборной России, эксперт и комментатор Сергей Федотов заявил, что Сергей Другаля стал увереннее себя чувствовать на поле, после того как вернулся из армии.

– Как Вы смотрите на историю Сергея Другаля, который сходил в армию, а в этом сезоне даже сыграл за «Трактор»?
– Она реально красивая. Сыграл один матч, дебют получился не самым удачным – в одной шайбе недоработал на пятаке. Он в «Челмете» играет хорошо и, думаю, находится в этом расширенном списке, потому что сезон длинный, вероятность травм высокая. Я уверен, что ему ещё дадут шанс. Все говорят, кто его близко знает, что он великолепный парень по своим человеческим качествам, и у него после возвращения открылось второе дыхание, он стал играть лучше, – сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полное интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате».

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
Эксклюзив
«В Челябинске есть вирус хоккея». Большой разговор с Сергеем Федотовым о «Тракторе»
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