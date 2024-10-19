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Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Питтсбургом»

Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Питтсбургом»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 О'Коннор (Эллер, Пульюярви) – 12:20     1:1 Блейк (Робинсон, Котканиеми) – 13:24     1:2 Нечас (Джарвис, Ахо) – 26:52 (pp)     1:3 Гостисбер (Свечников, Нечас) – 37:13 (pp)     1:4 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 51:00    

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк, Мартин Нечас, Шейн Гостисбер и Джек Рослович. Российские игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче. За «Питтсбург» отличился Дрю О'Коннор.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Виннипегом», а «Каролина» встретится с «Сент-Луисом».

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