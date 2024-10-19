Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:1.

В составе победителей голами отметились Джексон Блейк, Мартин Нечас, Шейн Гостисбер и Джек Рослович. Российские игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов записали на свой счёт по результативной передаче. За «Питтсбург» отличился Дрю О'Коннор.

В следующем матче «Питтсбург» сыграет с «Виннипегом», а «Каролина» встретится с «Сент-Луисом».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: