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Виннипег Джетс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 19 октября 2024, счет 8:3, НХЛ 2024-2025

«Виннипег» переиграл «Сан-Хосе» в матче с голом и ассистентским хет-триком Наместникова
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В ночь с 18 на 19 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Моррисси (Миллер, Элерс) – 01:59     2:0 Элерс (Виларди, Шайфли) – 09:25 (pp)     2:1 Тоффоли (Уолман, Гранлунд) – 11:43 (pp)     3:1 Элерс (Перфетти) – 13:31     4:1 Пионк (Иафалло, Наместников) – 18:48 (pp)     5:1 Коннор (Пионк, Виларди) – 21:46     5:2 Канин (Грундстрём, Сеси) – 30:28     6:2 Перфетти (Иафалло, Наместников) – 49:50 (pp)     6:3 Зеттерлунд (Тоффоли, Гранлунд) – 50:09     7:3 Перфетти (Пионк, Наместников) – 52:55 (pp)     8:3 Наместников (Пионк) – 59:27    

В составе победителей голом и тремя результативными передачами отметился российский нападающий Владислав Наместников, который ассистировал партнёрам при четвёртой, шестой и седьмой шайбах «Джетс» (все — в большинстве) и сам забросил восьмую. Четыре очка также на счету американского защитника «Виннипега» Нила Пионка (1+3), по три набрали ещё два хоккеиста «Джетс» — канадский нападающий Коул Перфетти (2+1) и датский форвард Николай Элерс (2+1).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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