«Колорадо» обыграл «Анахайм» со счёта 0:2 с ассистом Коваленко, победив впервые в сезоне
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В ночь с 18 на 19 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон – 06:05 0:2 Строум (Дюмулен) – 19:36 1:2 Миттельштадт (Коваленко, Макар) – 20:57 2:2 Колтон (Миттельштадт, Рантанен) – 40:35 (pp) 3:2 Колтон (Рантанен, Маккиннон) – 51:42 3:3 Терри (Целльвегер) – 59:47 4:3 Маккиннон (Рантанен) – 64:19
В составе «Колорадо» результативным пасом отметился российский нападающий Николай Коваленко, который на 21-й минуте при счёте 0:2 помог начать камбэк своей команды. Его соотечественник голкипер Александр Георгиев провёл в воротах «Эвеланш» полный матч, отразив 16 из 19 бросков в створ в исполнении хоккеистов «Анахайма» (84,21%). Игроки «лавин» нанесли по воротам соперника 49 бросков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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