«Колорадо» обыграл «Анахайм» со счёта 0:2 с ассистом Коваленко, победив впервые в сезоне

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали хозяева площадки.

В составе «Колорадо» результативным пасом отметился российский нападающий Николай Коваленко, который на 21-й минуте при счёте 0:2 помог начать камбэк своей команды. Его соотечественник голкипер Александр Георгиев провёл в воротах «Эвеланш» полный матч, отразив 16 из 19 бросков в створ в исполнении хоккеистов «Анахайма» (84,21%). Игроки «лавин» нанесли по воротам соперника 49 бросков.

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