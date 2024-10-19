Владислав Наместников признан НХЛ второй звездой матча «Виннипег» — «Сан-Хосе»
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В ночь с 18 на 19 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Моррисси (Миллер, Элерс) – 01:59 2:0 Элерс (Виларди, Шайфли) – 09:25 (pp) 2:1 Тоффоли (Уолман, Гранлунд) – 11:43 (pp) 3:1 Элерс (Перфетти) – 13:31 4:1 Пионк (Иафалло, Наместников) – 18:48 (pp) 5:1 Коннор (Пионк, Виларди) – 21:46 5:2 Канин (Грундстрём, Сеси) – 30:28 6:2 Перфетти (Иафалло, Наместников) – 49:50 (pp) 6:3 Зеттерлунд (Тоффоли, Гранлунд) – 50:09 7:3 Перфетти (Пионк, Наместников) – 52:55 (pp) 8:3 Наместников (Пионк) – 59:27
Второй звездой матча по его итогам был признан российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников. На счету форварда четыре набранных очка — заброшенная шайба и три результативные передачи.
Первой и третьей звёздами матча НХЛ выбрала партнёров Наместникова по второй тройке нападения «Джетс» — авторов дублей датчанина Николая Элерса (2+1) и канадца Коула Перфетти (2+2).
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