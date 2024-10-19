Владислав Наместников признан НХЛ второй звездой матча «Виннипег» — «Сан-Хосе»

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.

Второй звездой матча по его итогам был признан российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников. На счету форварда четыре набранных очка — заброшенная шайба и три результативные передачи.

Первой и третьей звёздами матча НХЛ выбрала партнёров Наместникова по второй тройке нападения «Джетс» — авторов дублей датчанина Николая Элерса (2+1) и канадца Коула Перфетти (2+2).

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