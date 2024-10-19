НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 октября

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19 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:1.

На льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.

На льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали хозяева площадки.