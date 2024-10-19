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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 октября
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19 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». «Харрикейнз» обыграли соперника со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 О'Коннор (Эллер, Пульюярви) – 12:20     1:1 Блейк (Робинсон, Котканиеми) – 13:24     1:2 Нечас (Джарвис, Ахо) – 26:52 (pp)     1:3 Гостисбер (Свечников, Нечас) – 37:13 (pp)     1:4 Рослович (Котканиеми, Орлов) – 51:00    

На льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
8 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Моррисси (Миллер, Элерс) – 01:59     2:0 Элерс (Виларди, Шайфли) – 09:25 (pp)     2:1 Тоффоли (Уолман, Гранлунд) – 11:43 (pp)     3:1 Элерс (Перфетти) – 13:31     4:1 Пионк (Иафалло, Наместников) – 18:48 (pp)     5:1 Коннор (Пионк, Виларди) – 21:46     5:2 Канин (Грундстрём, Сеси) – 30:28     6:2 Перфетти (Иафалло, Наместников) – 49:50 (pp)     6:3 Зеттерлунд (Тоффоли, Гранлунд) – 50:09     7:3 Перфетти (Пионк, Наместников) – 52:55 (pp)     8:3 Наместников (Пионк) – 59:27    

На льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон – 06:05     0:2 Строум (Дюмулен) – 19:36     1:2 Миттельштадт (Коваленко, Макар) – 20:57     2:2 Колтон (Миттельштадт, Рантанен) – 40:35 (pp)     3:2 Колтон (Рантанен, Маккиннон) – 51:42     3:3 Терри (Целльвегер) – 59:47     4:3 Маккиннон (Рантанен) – 64:19    
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