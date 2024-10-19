«Амур» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:30 мск

Сегодня, 19 октября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Хабаровский клуб в последних двух матчах потерпел два поражения. С 12 баллами в активе после 16 матчей «Амур» располагается на предпоследней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

«Спартак» в нынешнем сезоне провёл 16 матчей, в которых набрал 22 очка. Подопечные Алексея Жамнова находятся на третьем месте в таблице Запада.