«Амур» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 10:30 мск
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Сегодня, 19 октября, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 10:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Хабаровский клуб в последних двух матчах потерпел два поражения. С 12 баллами в активе после 16 матчей «Амур» располагается на предпоследней, 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
«Спартак» в нынешнем сезоне провёл 16 матчей, в которых набрал 22 очка. Подопечные Алексея Жамнова находятся на третьем месте в таблице Запада.
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