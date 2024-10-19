Голкипер «Анахайма» совершил шикарный сейв коньком на линии ворот в овертайме с «Колорадо»

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали хозяева площадки.

В овертайме встречи чешский вратарь «уток» Лукаш Достал совершил шикарный сейв коньком на линии ворот после броска форварда «лавин» Микко Рантанена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего во встрече 24-летний страж ворот отразил 45 бросков.

В составе «Колорадо» результативным пасом отметился российский нападающий Николай Коваленко, который на 21-й минуте при счёте 0:2 помог начать камбэк своей команды.