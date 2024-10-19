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Голкипер «Анахайма» совершил шикарный сейв коньком на линии ворот в овертайме с «Колорадо»

Голкипер «Анахайма» совершил шикарный сейв коньком на линии ворот в овертайме с «Колорадо»
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В ночь с 18 на 19 октября мск на льду стадиона «Болл-Арена» в американском Денвере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Анахайм Дакс». Волевую победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2024, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Карлссон – 06:05     0:2 Строум (Дюмулен) – 19:36     1:2 Миттельштадт (Коваленко, Макар) – 20:57     2:2 Колтон (Миттельштадт, Рантанен) – 40:35 (pp)     3:2 Колтон (Рантанен, Маккиннон) – 51:42     3:3 Терри (Целльвегер) – 59:47     4:3 Маккиннон (Рантанен) – 64:19    

В овертайме встречи чешский вратарь «уток» Лукаш Достал совершил шикарный сейв коньком на линии ворот после броска форварда «лавин» Микко Рантанена.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего во встрече 24-летний страж ворот отразил 45 бросков.

В составе «Колорадо» результативным пасом отметился российский нападающий Николай Коваленко, который на 21-й минуте при счёте 0:2 помог начать камбэк своей команды.

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