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Защитник «Торпедо»: приятно коснуться перстня обладателя Кубка Стэнли

Защитник «Торпедо»: приятно коснуться перстня обладателя Кубка Стэнли
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, как относится к тому, что главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов носит перстень обладателя Кубка Стэнли во время игр.

— Свой игровой хоккейный опыт Ларионов тоже вспоминает?
— Если того требует ситуация, то да, может провести параллель с собой, как у них было в «Детройте» или в «Сан-Хосе». Приятно его послушать. Всё-таки человек столько поиграл, столько выиграл. Думаю, он не даст плохих советов.

— То, что он носит перстень обладателя Кубка Стэнли, это мотивирует игроков?
— Конечно. Когда отбивает кулачок, тоже приятно до него коснуться, стать какой-то микрочастицей этого. То, что он носит его, это заслуженно, — цитирует Конюшкова «РБ Спорт».

Игорь Ларионов в составе «Детройт Ред Уингз» трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне КХЛ Богдан провёл 16 матчей в составе нижегородского клуба и заработал четыре очка. Он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи.

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