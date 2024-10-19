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«Торпедо» — «Динамо» М: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 19 октября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Игоря Ларионова в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провели 16 матчей, в которых записали на свой счёт 20 очков. «Торпедо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Московское «Динамо» набрало 17 баллов после 16 встреч. Бело-голубые занимают восьмое место в таблице Запада.