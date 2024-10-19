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Евгений Кузнецов рассказал, что не оправдало его ожиданий в дерби с ЦСКА

Евгений Кузнецов рассказал, что не оправдало его ожиданий в дерби с ЦСКА
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Форвард СКА Евгений Кузнецов высказался о победе своего клуба в матче КХЛ с ЦСКА. Хозяева выиграли в овертайме со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Деанджело (Кузнецов) – 07:08 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Демидов) – 14:35 (5x5)     2:1 Чуркин (Саморуков) – 17:28 (5x5)     2:2 Полтапов (Исхаков) – 23:25 (5x5)     3:2 Грицюк (Выдренков) – 25:14 (5x5)     4:2 Глотов (Грицюк, Деанджело) – 39:41 (5x5)     4:3 Фатеев (Нестеров, Охотюк) – 42:32 (5x5)     4:4 Соркин (Ярош, Полтапов) – 54:40 (5x5)     5:4 Никишин (Плотников, Зайцев) – 62:35 (3x3)    

«Всё нормально было, держали игру под контролем. Было понятно, что ЦСКА пойдёт отыгрываться, они уступали. Хорошая игра получилась. Думал, что накал страстей в дерби будет побольше, пара стычек, пара драк, а тут команды вышли в хоккей играть», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

В следующем матче санкт-петербургский СКА сыграет на выезде с подмосковным «Витязем» 21 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

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