Евгений Кузнецов рассказал, что не оправдало его ожиданий в дерби с ЦСКА

Форвард СКА Евгений Кузнецов высказался о победе своего клуба в матче КХЛ с ЦСКА. Хозяева выиграли в овертайме со счётом 5:4.

«Всё нормально было, держали игру под контролем. Было понятно, что ЦСКА пойдёт отыгрываться, они уступали. Хорошая игра получилась. Думал, что накал страстей в дерби будет побольше, пара стычек, пара драк, а тут команды вышли в хоккей играть», – приводит слова Кузнецова Metaratings.

В следующем матче санкт-петербургский СКА сыграет на выезде с подмосковным «Витязем» 21 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

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