«Истрачены совершенно бездарно дикие деньги». Казахстанский функционер — о «Барысе»

Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов высказался о решении «Барыса» расторгнуть контракты со всеми североамериканскими легионерами клуба.

«Расторжение контрактов со всеми североамериканскими легионерами и Кодолой с Апальковым чревато огромными компенсационными выплатами. Учитывая, что за два прошедших сезона и начало нынешнего истрачены совершенно бездарно дикие деньги, это выглядит по меньшей мере расточительно. Кроме того, после унизительных увольнений и расторжений нынешнего сезона найти тренеров и игроков в будущем нынешнему руководству клуба будет практически невозможно», — приводит слова Петухова Sports.kz.