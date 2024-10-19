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«Истрачены совершенно бездарно дикие деньги». Казахстанский функционер — о «Барысе»

«Истрачены совершенно бездарно дикие деньги». Казахстанский функционер — о «Барысе»
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Бывший вице-президент усть-каменогорского «Торпедо» Юрий Петухов высказался о решении «Барыса» расторгнуть контракты со всеми североамериканскими легионерами клуба.

«Расторжение контрактов со всеми североамериканскими легионерами и Кодолой с Апальковым чревато огромными компенсационными выплатами. Учитывая, что за два прошедших сезона и начало нынешнего истрачены совершенно бездарно дикие деньги, это выглядит по меньшей мере расточительно. Кроме того, после унизительных увольнений и расторжений нынешнего сезона найти тренеров и игроков в будущем нынешнему руководству клуба будет практически невозможно», — приводит слова Петухова Sports.kz.

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