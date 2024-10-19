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Крикунов: дай бог, чтобы Мичкову попался терпеливый тренер в НХЛ

Крикунов: дай бог, чтобы Мичкову попался терпеливый тренер в НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился ожиданиями от результатов российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Дай бог, чтоб у него всё получилось в НХЛ. Таких ребят надо отпускать, не надо их держать у нас в чемпионате. Но в НХЛ не надо очень рано ехать. Там тоже не все тренеры радуются молодым игрокам.

С молодыми надо работать иначе. Молодой талантливый хоккеист даёт результат через полгода, но эти полгода тренеру надо терпеть. Дай бог, чтобы Мичкову попался терпеливый тренер», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Матвей провёл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

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