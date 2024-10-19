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Российский нападающий «Виннипега» Наместников высказался о своём голе «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Виннипега» Наместников высказался о своём голе «Сан-Хосе»
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Российский нападающий «Виннипег Джетс» Владислав Наместников прокомментировал игру с «Сан-Хосе Шаркс», где форвард отметился голом и тремя результативными передачами, это его первая игра в НХЛ с четырьмя очками.

«Когда ты забиваешь, то получаешь заряд уверенности. Сегодня мы использовали свою скорость и сильные стороны. Мы очень довольны этим матчем, но уже думаем о следующем — с «Питтсбургом» в воскресенье», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В ночь с 18 на 19 октября мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу со счётом 8:3 одержали хозяева площадки.

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