«Вряд ли это хоть какой-то профессиональный подход». Рябыкин — о ситуации в «Барысе»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о ситуации в «Барысе», в котором в очередной раз за сезон сменили наставника, а также отказались от всех североамериканских игроков.

— Самое одиозное то, что уже поменялась половина игроков команды, выкуплены, я так понимаю, все легионеры. То есть за месяц с лишним, если всё произошло по регламенту, улетели несколько клубных бюджетов. Удивительно!

— Ходили слухи, что на месте Вячеслава Буцаева могли оказаться вы...

— Слухи не комментирую. Но то, что Вячеслава поставили в форс-мажорные условия и, мягко говоря, в неловкую ситуацию, это факт. Вряд ли здесь есть хоть какой-то профессиональный подход.

— КХЛ в данной ситуации может что-то сделать?

— Факт в том, что эта история бьёт не только по «Барысу», но и по всей лиге. Знаю, что легионеры общаются между собой, у них есть даже специальные чаты в интернете. Поэтому то, что произошло с ними в «Барысе», стало известно всем — и широко обсуждается. В том числе это станет известно и тем иностранцам, которые в будущем будут рассматривать варианты из КХЛ и особенно из «Барыса», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.