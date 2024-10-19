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Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Торпедо — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Торпедо» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 19 октября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Торпедо» – «Динамо» 19 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Подопечные Игоря Ларионова в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провели 16 матчей, в которых записали на свой счёт 20 очков. «Торпедо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Московское «Динамо» набрало 17 баллов после 16 встреч. Бело-голубые занимают восьмое место в таблице Запада.

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