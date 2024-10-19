«Торпедо» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 19 октября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Подопечные Игоря Ларионова в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провели 16 матчей, в которых записали на свой счёт 20 очков. «Торпедо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.
Московское «Динамо» набрало 17 баллов после 16 встреч. Бело-голубые занимают восьмое место в таблице Запада.