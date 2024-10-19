«Это просто дело времени». Евгений Кузнецов — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал погоню российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Овечкин догонит Гретцки в споре снайперов НХЛ за всю историю? Осталась 41 шайба.

– Глупый вопрос. Конечно, догонит, 100 %. Я думаю, у Саши столько мастерства, таланта, что это просто дело времени, — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

На счету Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в течение карьеры, он сохраняет второе место в истории лиги по этому показателю. Рекордсменом с 894 шайбами является канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки, от которого Александр Овечкин по-прежнему отстаёт на 41 гол.