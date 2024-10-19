Нападающий Чейз Де Лео покинул «Барыс»

Пресс-служба «Барыса» сообщила о прекращении сотрудничества с американским Чейзом Де Лео. Контракт с нападающим расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации.

«В текущем регулярном чемпионате КХЛ Де Лео провёл девять матчей, за которые не отметился результативными действиями. «Барыс» благодарит игрока за время, проведённое в клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее сообщалось о прекращении сотрудничества с защитниками Натаном Больё, Уиллом Батчером, а также с нападающим Майклом Маклаудом.

Следующую игру «Барыс» в Ярославле проведёт с «Локомотивом» сегодня, 19 октября.