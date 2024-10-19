Форвард «Амура» Алекс Бродхёрст забил первый гол в 17-й игре сезона

В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду московский «Спартак». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

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Вторую шайбу хабаровского клуба во встрече забросил Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Евгения Кулика. Это дебютная шайба Бродхёрста в этом сезоне. Отметим, что форвард проводит 17-ю игру в нынешней регулярке.

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