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Форвард «Амура» Алекс Бродхёрст забил первый гол в 17-й игре сезона

Форвард «Амура» Алекс Бродхёрст забил первый гол в 17-й игре сезона
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В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду московский «Спартак». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5)     2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5)     2:1 Пашин (Порядин, Рубцов) – 22:25 (5x5)    

Вторую шайбу хабаровского клуба во встрече забросил Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Евгения Кулика. Это дебютная шайба Бродхёрста в этом сезоне. Отметим, что форвард проводит 17-ю игру в нынешней регулярке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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