Форвард «Амура» Алекс Бродхёрст забил первый гол в 17-й игре сезона
Поделиться
В эти минуты в Хабаровске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимает на своём льду московский «Спартак». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5) 2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5) 2:1 Пашин (Порядин, Рубцов) – 22:25 (5x5)
Вторую шайбу хабаровского клуба во встрече забросил Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Евгения Кулика. Это дебютная шайба Бродхёрста в этом сезоне. Отметим, что форвард проводит 17-ю игру в нынешней регулярке.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Комментарии
- 19 октября 2024
-
11:27
-
11:13
-
11:06Нападающий Чейз Де Лео покинул «Барыс» Официально
-
10:55
-
10:42
-
10:30
-
10:17
-
10:05
-
09:52
-
09:40
-
09:28
-
09:15
-
09:00
-
08:55
-
08:50
-
08:42
-
08:30
-
08:17
-
08:05
-
07:52
-
07:15
-
06:52
-
05:34
-
04:33
- 18 октября 2024
-
23:39
-
23:08
-
22:48
-
22:31
-
22:12
-
21:52
-
21:30
-
21:01
-
20:54
-
20:30
-
19:51