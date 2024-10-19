Трёхкратный чемпион мира: ЦСКА в этом сезоне не будет претендентом на Кубок Гагарина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил перспективы ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ.

– Нынешние проблемы ЦСКА схожи с тем, что происходит в СКА?

– Да, всё очень похоже: обновление состава через приезд талантливых ребят, долгое время игравших в Северной Америке, у которых по-прежнему продолжается период адаптации к нашему хоккею. Есть хоккеисты, выступающие за клуб уже не первый сезон, и сейчас они должны выйти на ведущие роли. Но не будем забывать о том, что у красно-синих долгие годы многое, если не всё, держалось на системе, созданной Игорем Никитиным.

Невозможно судить о требованиях и принципах работы нового тренерского штаба, не находясь внутри команды. Но если в клубе решились на столь кардинальные перемены, то руководство и болельщики должны понимать, что предстоит большая работа, требующая времени и терпения.

– По вашему мнению, ЦСКА не будет претендентом на Кубок Гагарина?

– Именно так. Ничего по-настоящему большое не делается быстро и сразу, — приводит слова Терещенко «Спорт день за днём».