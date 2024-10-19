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Форвард «Трактора» Кадейкин: проигрывать «Салавату Юлаеву» третий матч было бы несолидно

Форвард «Трактора» Кадейкин: проигрывать «Салавату Юлаеву» третий матч было бы несолидно
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Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о победном матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2). Это была третья встреча соперников в сезоне, в предыдущих двух была сильнее команда из Уфы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кадейкин (Сикура, Кэмпфер) – 08:39 (5x4)     1:1 Тодд (Ливо) – 25:05 (5x4)     2:1 Ткачёв – 31:47 (5x5)     2:2 Зоркин (Тодд) – 41:34 (5x5)     3:2 Котляревский (Жарков) – 51:29 (5x5)     4:2 Дер-Аргучинцев (Фукале, Карпухин) – 59:11 (en)    

— Когда выигрываешь, всегда позитивные эмоции. В последнее время побеждаем, поэтому хорошая волна идёт. Всё хорошо, и продолжаем работать.

— Особенно важно было победить «Салават Юлаев» с учётом уже двух побед соперника в сезоне?
— Мы идём на первом месте на Востоке, и если мы хотим достигать определённых целей и если делать проект на плей-офф, то проигрывать одной команде третий матч подряд было бы несолидно. Поэтому настраивались соответствующе, и хорошо, что переломили. В предыдущих матчах тоже имели преимущество, но теперь получилось превратить всё это в результат.

— Для вас лично матч против бывшей команды — принципиальный?
— Всё равно обращаешь внимание на эти даты, когда играешь с Уфой. Понятно, что это необычный матч для меня, я выделяю его. При этом я не перегораю, никак меня не «подбрасывает», — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 14 игр. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 26 очков после 17 матчей.

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