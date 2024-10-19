Форвард «Трактора» Кадейкин: проигрывать «Салавату Юлаеву» третий матч было бы несолидно

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин рассказал о победном матче с «Салаватом Юлаевым» (4:2). Это была третья встреча соперников в сезоне, в предыдущих двух была сильнее команда из Уфы.

— Когда выигрываешь, всегда позитивные эмоции. В последнее время побеждаем, поэтому хорошая волна идёт. Всё хорошо, и продолжаем работать.

— Особенно важно было победить «Салават Юлаев» с учётом уже двух побед соперника в сезоне?

— Мы идём на первом месте на Востоке, и если мы хотим достигать определённых целей и если делать проект на плей-офф, то проигрывать одной команде третий матч подряд было бы несолидно. Поэтому настраивались соответствующе, и хорошо, что переломили. В предыдущих матчах тоже имели преимущество, но теперь получилось превратить всё это в результат.

— Для вас лично матч против бывшей команды — принципиальный?

— Всё равно обращаешь внимание на эти даты, когда играешь с Уфой. Понятно, что это необычный матч для меня, я выделяю его. При этом я не перегораю, никак меня не «подбрасывает», — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт».

«Салават Юлаев» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 14 игр. «Трактор» располагается там же на первой строчке, заработав 26 очков после 17 матчей.