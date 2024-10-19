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Майоров — о Криштофе: пусть в КХЛ думают, как решить проблему, сами захотели отделиться

Майоров — о Криштофе: пусть в КХЛ думают, как решить проблему, сами захотели отделиться
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался по поводу ситуации со словацким хоккеистом Михалом Криштофом, который самовольно покинул «Сочи» и подписал контракт со швейцарским клубом.

«Правильно в ИИХФ ответили. Они поступают в соответствии со своим положением, КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. А кто виноват в этом? Вот мы всё равняемся на НХЛ, а у нас-то совсем другие условия, чего мы хотим? Когда шли на отделение, конечно, нельзя было предусмотреть все ситуации. А теперь не исключаю, что за словаком ещё кто-то последует. Может любой сказать: «Мне здесь не нравится, поеду в другую лигу». Как эту проблему решить? Пусть КХЛ решает проблему, ФХР, возможно, как-то поможет. Хотя когда отделялись, с ФХР не очень контактировали», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

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