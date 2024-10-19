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Адмирал — Лада, результат матча 19 октября 2024, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» прервал трёхматчевую серию поражений, одолев дома «Ладу»
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Шулак (Фьоре) – 01:59 (5x5)     1:1 Сафин (Джозефс, Черников) – 11:30 (5x4)     2:1 Петьков (Родевальд) – 25:16 (4x5)     3:1 Гутик – 37:14 (5x4)     4:1 Основин (Николаев) – 37:29 (5x5)     4:2 Романов (Сафин) – 38:32 (5x5)     5:2 Основин (Чмыхов, Николаев) – 43:29 (4x4)     5:3 Березин – 55:56 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Либор Шулак с передачи Джованни Фьоре открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Остап Сафин с передач Троя Джозефса и Егора Черникова восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Кирилл Петьков с передачи Джека Родевальда вновь вывел хозяев вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Гутик сделал счёт 3:1. Спустя 15 секунд Вячеслав Основин с передачи Артёма Николаева забросил четвёртую шайбу в ворота «Лады». На 19-й минуте периода Иван Романов с передачи Остапа Сафина сделал счёт 2:4.

На четвёртой минуте третьего периода Вячеслав Основин с передач Артёма Чмыхова и Артёма Николаева забросил пятую шайбу «Адмирала» в игре, оформив дубль. На 14-й минуте периода Максим Березин вновь сократил отставание гостей до двух шайб.

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