Дубль Порядина помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Амуром» в Хабаровске

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Ефим Гуркин с передач Яна Дрозга и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре. На последней минуте периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Евгения Кулика удвоил преимущество хозяев.

На третьей минуте второго периода Александр Пашин размочил счёт во встрече. В середине периода Андрей Локтионов с передачи Адама Ружички восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Германа Рубцова и Александра Пашина вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Андрея Миронова сделал счёт 4:2. Через минуту Алекс Бродхёрст с передач Владислава Барулина и Александра Брынцева сократил отставание «Амура» до минимума, оформив дубль. На 19-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михала Чайковски забросил пятую шайбу «Спартака» в игре.

На 13-й минуте третьего периода Игнат Коротких с передач Арно Дюрандо и Артура Гиздатуллина сократил отставание «Амура» до минимума.