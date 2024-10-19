Дубль Порядина помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Амуром» в Хабаровске

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.
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На седьмой минуте первого периода Ефим Гуркин с передач Яна Дрозга и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре. На последней минуте периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Евгения Кулика удвоил преимущество хозяев.
На третьей минуте второго периода Александр Пашин размочил счёт во встрече. В середине периода Андрей Локтионов с передачи Адама Ружички восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Германа Рубцова и Александра Пашина вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Андрея Миронова сделал счёт 4:2. Через минуту Алекс Бродхёрст с передач Владислава Барулина и Александра Брынцева сократил отставание «Амура» до минимума, оформив дубль. На 19-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михала Чайковски забросил пятую шайбу «Спартака» в игре.
На 13-й минуте третьего периода Игнат Коротких с передач Арно Дюрандо и Артура Гиздатуллина сократил отставание «Амура» до минимума.
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