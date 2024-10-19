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Амур — Спартак, результат матча 19 октября 2024, счет 4:5, КХЛ 2024-2025

Дубль Порядина помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Амуром» в Хабаровске
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5)     2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5)     2:1 Пашин – 22:25 (5x5)     2:2 Локтионов (Ружичка) – 29:19 (5x5)     2:3 Порядин (Рубцов, Пашин) – 31:04 (5x5)     2:4 Голдобин (Порядин, Миронов) – 35:27 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Барулин, Брынцев) – 36:39 (5x5)     3:5 Порядин (Чайковски) – 38:45 (5x5)     4:5 Коротких (Дюрандо, Гиздатуллин) – 52:47 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Ефим Гуркин с передач Яна Дрозга и Дмитрия Шевченко открыл счёт в игре. На последней минуте периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Евгения Кулика удвоил преимущество хозяев.

На третьей минуте второго периода Александр Пашин размочил счёт во встрече. В середине периода Андрей Локтионов с передачи Адама Ружички восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Павел Порядин с передач Германа Рубцова и Александра Пашина вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Николай Голдобин с передач Павла Порядина и Андрея Миронова сделал счёт 4:2. Через минуту Алекс Бродхёрст с передач Владислава Барулина и Александра Брынцева сократил отставание «Амура» до минимума, оформив дубль. На 19-й минуте периода Павел Порядин с передачи Михала Чайковски забросил пятую шайбу «Спартака» в игре.

На 13-й минуте третьего периода Игнат Коротких с передач Арно Дюрандо и Артура Гиздатуллина сократил отставание «Амура» до минимума.

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