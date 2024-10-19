Гомоляко: Шипачёв — игрок без слабых мест, его передачи — загляденье

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высоко оценил игру нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

– В следующем матче Шипачёв побьёт рекорд КХЛ по сыгранным встречам. В чём кроется такое спортивное долголетие Вадима, который играет каждый сезон без травм?

– Если человек так долго играет, причём на высочайшем уровне, это означает, что он огромный профессионал.

– До рекорда Мозякина Шипачёву остаётся один результативный балл. Насколько впечатляет цифра в 928 очков и в чём феномен Вадима?

– Цифра действительно впечатляет. Вадим — игрок без слабых мест. Какие он передачи отдаёт – это просто загляденье. Иногда мне кажется, что он в дырку лезвий шайбу просовывает, да и голы забивает хорошие, и в нужный момент, — приводит слова Гомоляко Metaratings.

Шипачёву осталось набрать одно очко, чтобы догнать рекордсмена лиги Сергея Мозякина, у которого 928 (419+509) очков в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф 927 (291+636) очков в 1001 игре. В следующем матче минское «Динамо» дома встретится с «Нефтехимиком» сегодня, 19 октября.