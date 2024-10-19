Форвард «Салавата Юлаева» Кузьмин: моя травма не так серьёзна, как все предполагали

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин прокомментировал свою травму, после которой игроку сделали операцию.

«Были болевые ощущения, потому что всё‑таки есть шов, который тянул. Первые сутки я только перевернуться смог, довольно‑таки тяжело было для меня, но мне помогли. На вторые сутки меня заставили сесть, потому что долго лежать спортсмену нельзя. На четвёртые или пятые сутки меня заставили встать. На самом деле моя травма не так серьёзна, как я предполагал и как все предполагали.

Я ценю то, что сейчас у меня есть, потому что могло быть хуже. Слава богу, я «на своих двоих» и всё хорошо. Мне нужно будет три месяца в корсете ходить и тренироваться. Корсет помогает мне ходить, нагрузку снимает с позвоночника. Потом, когда его снимут, нужно будет стать сильнее без корсета», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

17 сентября в домашнем матче «Салавата Юлаева» с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился о борт после столкновения с защитником омичей Дарреном Дицем. Форвард не смог продолжить игру и был доставлен в одну из уфимских больниц. После игрока перевезли в Москву, где он перенёс операцию.