Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100 шайб в рамках КХЛ

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Четвёртую шайбу московского клуба во встрече забросил нападающий Николай Голдобин. Этот гол стал 100-м для хоккеиста в рамках Континентальной хоккейной лиги.

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Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний Николай Голдобин провёл 281 матч, забросил 100 шайб и отдал 120 результативных передач, набрав в общей сложности 220 очков.