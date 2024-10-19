Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100 шайб в рамках КХЛ
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5) 2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5) 2:1 Пашин – 22:25 (5x5) 2:2 Локтионов (Ружичка) – 29:19 (5x5) 2:3 Порядин (Рубцов, Пашин) – 31:04 (5x5) 2:4 Голдобин (Порядин, Миронов) – 35:27 (5x5) 3:4 Бродхёрст (Барулин, Брынцев) – 36:39 (5x5) 3:5 Порядин (Чайковски) – 38:45 (5x5) 4:5 Коротких (Дюрандо, Гиздатуллин) – 52:47 (5x5)
Четвёртую шайбу московского клуба во встрече забросил нападающий Николай Голдобин. Этот гол стал 100-м для хоккеиста в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний Николай Голдобин провёл 281 матч, забросил 100 шайб и отдал 120 результативных передач, набрав в общей сложности 220 очков.
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