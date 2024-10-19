Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100 шайб в рамках КХЛ

Нападающий «Спартака» Голдобин забросил 100 шайб в рамках КХЛ
Комментарии

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5)     2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5)     2:1 Пашин – 22:25 (5x5)     2:2 Локтионов (Ружичка) – 29:19 (5x5)     2:3 Порядин (Рубцов, Пашин) – 31:04 (5x5)     2:4 Голдобин (Порядин, Миронов) – 35:27 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Барулин, Брынцев) – 36:39 (5x5)     3:5 Порядин (Чайковски) – 38:45 (5x5)     4:5 Коротких (Дюрандо, Гиздатуллин) – 52:47 (5x5)    

Четвёртую шайбу московского клуба во встрече забросил нападающий Николай Голдобин. Этот гол стал 100-м для хоккеиста в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги 29-летний Николай Голдобин провёл 281 матч, забросил 100 шайб и отдал 120 результативных передач, набрав в общей сложности 220 очков.

Материалы по теме
Видео
Дубль Порядина помог «Спартаку» одержать волевую победу над «Амуром» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android