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«Главное, чтобы не переросло в феерическое самолюбование». Плющев — о Мичкове

«Главное, чтобы не переросло в феерическое самолюбование». Плющев — о Мичкове
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о первых матчах российского форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Я думаю, что парень вполне достойно стартовал в НХЛ. Главное, чтобы это не переросло в какое-то феерическое самолюбование. Он молодой парень, ему ещё надо много расти и работать над собой, чтобы стать впоследствии в один уровень с нашими лучшими хоккеистами, представляющими Россию в НХЛ», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Матвей провёл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

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