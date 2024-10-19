34-летний Головков стал четвёртым игроком в КХЛ, сыгравшим 700+ матчей за одну команду

В эти минуты в Балашихе проходит матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Витязь» принимает магнитогорский «Металлург». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, защитник «Витязя» Игорь Головков стал четвёртым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 700 и более матчей за одну команду.
Лидеры по матчам за одну команду:
794 — Роман Старченко («Барыс»);
780 – Артём Лукоянов («Ак Барс»);
779 – Евгений Бирюков («Металлург»);
700 – Игорь Головков («Витязь»).
Всего в рамках КХЛ 34-летний Головков сыграл 742 матча, в которых записал на свой счёт 54 (8+46) очка с показателем полезности «-119».