Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин рассказал о перспективах «Питтсбурга» в текущем сезоне НХЛ

Рыбин рассказал о перспективах «Питтсбурга» в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал о перспективах «Питтсбург Пингвинз» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я, честно говоря, вижу максимум – попадание в плей-офф. Это максимум. Надо усиляться, надо меняться. Вратарь достаточно слабо играет. Голкипер всё-таки опора», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

«Питтсбург» в текущем регулярном сезоне НХЛ сыграл шесть матчей, в которых команда набрала шесть очков. В турнирной таблице Восточной конференции «пингвины» занимают седьмую строчку.

В следующем матче «Пингвинз» в гостях встретятся с «Виннипег Джетс» в воскресенье, 20 октября. Начало игры — в 22:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Малкин невероятен! Забил 500-й гол и вырвался на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android