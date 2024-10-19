Рыбин рассказал о перспективах «Питтсбурга» в текущем сезоне НХЛ

Бывший игрок клубов КХЛ Максим Рыбин рассказал о перспективах «Питтсбург Пингвинз» в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я, честно говоря, вижу максимум – попадание в плей-офф. Это максимум. Надо усиляться, надо меняться. Вратарь достаточно слабо играет. Голкипер всё-таки опора», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

«Питтсбург» в текущем регулярном сезоне НХЛ сыграл шесть матчей, в которых команда набрала шесть очков. В турнирной таблице Восточной конференции «пингвины» занимают седьмую строчку.

В следующем матче «Пингвинз» в гостях встретятся с «Виннипег Джетс» в воскресенье, 20 октября. Начало игры — в 22:00 мск.