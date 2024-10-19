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«За меньшинство — красавцы, а то флешбэки пошли». Порядин о победе «Спартака» над «Амуром»

«За меньшинство — красавцы, а то флешбэки пошли». Порядин о победе «Спартака» над «Амуром»
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Нападающий «Спартака» Павел Порядин после победы над «Амуром» высказался об игре красно-белых в меньшинстве в конце игры. Напомним, ранее Порядин заработал восемь штрафных минут в московском дерби с «Динамо» (0:5), бело-голубые реализовали три большинства из четырёх.

«Всех с победой, за меньшинство — красавцы, а то у меня уже флешбэки пошли. Осталась ещё одна игра на выезде, надо выложиться», — приводит слова Порядина пресс-служба «Спартака».

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5)     2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5)     2:1 Пашин – 22:25 (5x5)     2:2 Локтионов (Ружичка) – 29:19 (5x4)     2:3 Порядин (Рубцов, Пашин) – 31:04 (5x5)     2:4 Голдобин (Порядин, Миронов) – 35:27 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Барулин, Брынцев) – 36:39 (5x5)     3:5 Порядин (Чайковски) – 38:45 (5x5)     4:5 Коротких (Дюрандо, Гиздатуллин) – 52:47 (5x5)    
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