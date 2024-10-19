«За меньшинство — красавцы, а то флешбэки пошли». Порядин о победе «Спартака» над «Амуром»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин после победы над «Амуром» высказался об игре красно-белых в меньшинстве в конце игры. Напомним, ранее Порядин заработал восемь штрафных минут в московском дерби с «Динамо» (0:5), бело-голубые реализовали три большинства из четырёх.

«Всех с победой, за меньшинство — красавцы, а то у меня уже флешбэки пошли. Осталась ещё одна игра на выезде, надо выложиться», — приводит слова Порядина пресс-служба «Спартака».

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.