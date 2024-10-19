Олимпийский чемпион: «Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации. Кто это должен делать? Те, кто с ними работает, у них там большое руководство. Болельщики и желание побеждать, конечно, в какой-то степени действуют в этом смысле, но не полностью. Здесь именно руководству надо мотивировать команду, они же должны играть ради определённой цели. В целом могу сказать, что «Спартак» играет очень неровно в этом сезоне. Либо настроение меняется, либо состояние игроков. Пока не будет стабильности, за что-то серьёзное клубу будет сложно бороться», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 19 октября, команда Алексея Жамнова одержала выездную победу над «Амуром» со счётом 5:4 и вышла на второе место в Западной конференции.