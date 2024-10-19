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Олимпийский чемпион: «Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации

Олимпийский чемпион: «Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации
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Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал игру «Спартака» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Спартаку» очень сильно не хватает настоящей мотивации. Кто это должен делать? Те, кто с ними работает, у них там большое руководство. Болельщики и желание побеждать, конечно, в какой-то степени действуют в этом смысле, но не полностью. Здесь именно руководству надо мотивировать команду, они же должны играть ради определённой цели. В целом могу сказать, что «Спартак» играет очень неровно в этом сезоне. Либо настроение меняется, либо состояние игроков. Пока не будет стабильности, за что-то серьёзное клубу будет сложно бороться», — приводит слова Пашкова «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 19 октября, команда Алексея Жамнова одержала выездную победу над «Амуром» со счётом 5:4 и вышла на второе место в Западной конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 5
Спартак
Москва
1:0 Гуркин (Дрозг, Шевченко) – 06:28 (5x5)     2:0 Бродхёрст (Гальченюк, Кулик) – 19:22 (5x5)     2:1 Пашин – 22:25 (5x5)     2:2 Локтионов (Ружичка) – 29:19 (5x4)     2:3 Порядин (Рубцов, Пашин) – 31:04 (5x5)     2:4 Голдобин (Порядин, Миронов) – 35:27 (5x5)     3:4 Бродхёрст (Барулин, Брынцев) – 36:39 (5x5)     3:5 Порядин (Чайковски) – 38:45 (5x5)     4:5 Коротких (Дюрандо, Гиздатуллин) – 52:47 (5x5)    
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