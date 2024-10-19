Жамнов оценил победу «Спартака» над «Амуром», где красно-белые отыгрались с 0:2

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил волевую победу над «Амуром» и рассказал о травме форварда красно-белых Александра Беляева.

— Не сказал бы, что был неудачный первый период, хотя ясно, что мы проигрывали 0:2. По игре я не видел, что мы в чём-то уступали. В первом голе случился рикошет, клюшка сломалась. Второй гол — наша ошибка, но моменты были, попросили ребят, чтобы они играли так же.

У Беляева травма. Это случилось ещё в первом периоде, не скажу, насколько он выбыл. Думаю, в следующем матче [с «Адмиралом»] он не сыграет. Что касается Порядина, то у него много сил, он мог и в трёх звеньях сыграть.

— Почему во втором матче подряд Порядин и Голдобин поменялись флангами?

— Решили что-то поменять. Иногда надеваешь ботинки — сначала правый, второй — левый. Больше идёт от головы. Посмотрим, как это будет работать, — приводит слова Жамнова ТАСС.

Сегодня, 19 октября, команда Алексея Жамнова одержала выездную победу над «Амуром» со счётом 5:4 и вышла на второе место в Западной конференции.