«Торпедо» — московское «Динамо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 19 октября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Торпедо» примет на своём льду «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

В составе появился Игорь Угольников, отсутствует Вячеслав Войнов.

Состав московского «Динамо»:

Фото: хк «Динамо» Москва

«Торпедо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 20 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.