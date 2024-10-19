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«Торпедо» — московское «Динамо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Торпедо» — московское «Динамо»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 19 октября, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Торпедо» примет на своём льду «Динамо». Встреча на стадионе «Нагорный» начнётся в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1-й период
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт – 16:41 (5x4)    

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

В составе появился Игорь Угольников, отсутствует Вячеслав Войнов.

Состав московского «Динамо»:

Фото: хк «Динамо» Москва

Матч «Торпедо» — «Динамо» 19 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

«Торпедо» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 16 матчей, в которых набрал 20 очков. Подопечные Игоря Ларионова занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

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