Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался об игре команды во время победного матча с «Сибирью» (4:2)

Весь матч мы контролировали, неплохо провели второй период, там нам удалось сделать наложения, создать моменты, здорово сыграл вратарь соперника, могли больше забить. Концовку сыграли на результат.

— В каком статусе Дыбленко и Душак? Увидим ли мы их ещё в форме «Северстали»?

— Пока нет официальной информации. Ничего комментировать не буду.

— Четвёртое звено сыграло ярко, вы перевели туда Кручинина. Что ждали от этой перестановки?

— Они сегодня здорово сыграли. Даже не только этот, но ещё и предыдущие. Думбадзе и гол забил, и концовки они доигрывали. Ребята выполняют ту работу, которую и должны выполнять: контролируют игру, создают моменты, голы забивают, хорошо играют в обороне. Алексей добавил туда креативности, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.