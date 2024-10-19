Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался об игре команды во время победного матча с «Сибирью» (4:2)

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Кара (Пьянов) – 01:39 (5x5)     1:1 Лишка (Абросимов) – 15:38 (5x5)     1:2 Думбадзе (Alexei Kruchinin) – 26:27 (5x5)     1:3 Подшивалов (Alexei Kruchinin) – 36:01 (5x5)     2:3 Мёрфи (Широков) – 39:47 (5x5)     2:4 Буренов (Абросимов, Пилипенко) – 48:13 (5x4)    

Весь матч мы контролировали, неплохо провели второй период, там нам удалось сделать наложения, создать моменты, здорово сыграл вратарь соперника, могли больше забить. Концовку сыграли на результат.

— В каком статусе Дыбленко и Душак? Увидим ли мы их ещё в форме «Северстали»?
— Пока нет официальной информации. Ничего комментировать не буду.

— Четвёртое звено сыграло ярко, вы перевели туда Кручинина. Что ждали от этой перестановки?
— Они сегодня здорово сыграли. Даже не только этот, но ещё и предыдущие. Думбадзе и гол забил, и концовки они доигрывали. Ребята выполняют ту работу, которую и должны выполнять: контролируют игру, создают моменты, голы забивают, хорошо играют в обороне. Алексей добавил туда креативности, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» оказалась сильнее «Сибири» и одержала пятую победу в последних шести матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android