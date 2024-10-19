Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался об игре команды во время победного матча с «Сибирью» (4:2)
Весь матч мы контролировали, неплохо провели второй период, там нам удалось сделать наложения, создать моменты, здорово сыграл вратарь соперника, могли больше забить. Концовку сыграли на результат.
— В каком статусе Дыбленко и Душак? Увидим ли мы их ещё в форме «Северстали»?
— Пока нет официальной информации. Ничего комментировать не буду.
— Четвёртое звено сыграло ярко, вы перевели туда Кручинина. Что ждали от этой перестановки?
— Они сегодня здорово сыграли. Даже не только этот, но ещё и предыдущие. Думбадзе и гол забил, и концовки они доигрывали. Ребята выполняют ту работу, которую и должны выполнять: контролируют игру, создают моменты, голы забивают, хорошо играют в обороне. Алексей добавил туда креативности, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 19 октября 2024
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