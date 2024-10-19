Назаров: из КХЛ убежал не Гретцки и не Ягр, а какой-то непонятный персонаж

Известный тренер Андрей Назаров высказался о сбежавшем из «Сочи» Михале Криштофе.

«Уехавший легионер — это звонок для лиги, но, с другой стороны, не стоит обращать на это какое-то огромное внимание. Один убежал, трое прибежали — это нормы нынешних реалий. Убежал не Уэйн Гретцки и не Яромир Ягр, а человек, чью фамилию без справочника не выговоришь. Какой-то непонятный персонаж. О нём давно пора забыть.

Интересно, что коллективные фото наших недругов, в страны которых уехал этот персонаж, давно не слишком весёлые. Видимо, там наконец-то начали всё понимать и осознавать и хотят выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Всё это благодаря тому, что все мы сплотились вокруг нашего национального лидера единым, практически 150-миллионным кулаком, победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.