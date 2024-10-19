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Епанчинцев объяснил, как проведение концертов на арене отразилось на игроках «Сибири»

Епанчинцев объяснил, как проведение концертов на арене отразилось на игроках «Сибири»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что из-за концертов команда была вынуждена заниматься на тренировочном катке. Сегодня, 19 октября, «Сибирь» уступила «Северстали» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Кара (Пьянов) – 01:39 (5x5)     1:1 Лишка (Абросимов) – 15:38 (5x5)     1:2 Думбадзе (Alexei Kruchinin) – 26:27 (5x5)     1:3 Подшивалов (Alexei Kruchinin) – 36:01 (5x5)     2:3 Мёрфи (Широков) – 39:47 (5x5)     2:4 Буренов (Абросимов, Пилипенко) – 48:13 (5x4)    

— Особо комментировать нечего, победа соперника сегодня закономерна. По движению были быстрее, моментов больше создали. Самое обидное, что разбирали соперника, сделали акцент на игре на пятаке — и пропускаем два гола оттуда. Эти ошибки привели к поражению. Не хватало игрового ритма, но это не оправдание.

— Нынешний сезон растянут, из-за этого появляются такие большие паузы между играми. Как вы к этому относитесь?
— Если взять статистику и проанализировать, как сыграли другие команды после таких пауз, то можно увидеть, что у них такое же начало. В тренировочном процессе сделали всё, что запланировали. Скажу, что не хватало тех игроков, которые получили травмы, болячки, болезни.

Отмечу важную деталь. После тренировок в холодном дворце даже у тех игроков, кто физически одарён, как Яковлев и Коротков, смена длилась 15-30 секунд. До этого такого не было, ребята «задохнулись». Здесь были концерты, мы занимались на тренировочном катке, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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