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Главный тренер «Сибири» рассказал, когда ждать возвращения в состав Тейлора Бека

Главный тренер «Сибири» рассказал, когда ждать возвращения в состав Тейлора Бека
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии здоровья канадского хоккеиста Тейлора Бека. Сегодня, 19 октября, команда из Новосибирска уступила «Северстали» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Кара (Пьянов) – 01:39 (5x5)     1:1 Лишка (Абросимов) – 15:38 (5x5)     1:2 Думбадзе (Alexei Kruchinin) – 26:27 (5x5)     1:3 Подшивалов (Alexei Kruchinin) – 36:01 (5x5)     2:3 Мёрфи (Широков) – 39:47 (5x5)     2:4 Буренов (Абросимов, Пилипенко) – 48:13 (5x4)    

«Бек уже тренируется, сегодня первый день, когда он делает это без ограничений. Будем надеяться, что в ближайшее время вернётся. Главное — не усугубить, чтобы не было рецидива», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Бек получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата с казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне Тейлор набрал 9 (3+6) очков в 13 проведённых матчах.

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