Главный тренер «Сибири» рассказал, когда ждать возвращения в состав Тейлора Бека

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о состоянии здоровья канадского хоккеиста Тейлора Бека. Сегодня, 19 октября, команда из Новосибирска уступила «Северстали» (2:4).

«Бек уже тренируется, сегодня первый день, когда он делает это без ограничений. Будем надеяться, что в ближайшее время вернётся. Главное — не усугубить, чтобы не было рецидива», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, Бек получил повреждение в выездном матче регулярного чемпионата с казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне Тейлор набрал 9 (3+6) очков в 13 проведённых матчах.