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Минское «Динамо» вышло на раскатку в джерси с номером Шипачёва

Минское «Динамо» вышло на раскатку в джерси с номером Шипачёва
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Игроки минского «Динамо» вышли на раскатку в джерси с игровым номером нападающего Вадима Шипачёва — 87.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

Вадим Шипачёв стал рекордсменом по матчам, проведённым в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), — 1002. Теперь он близок к тому, чтобы побить рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в лиге (928).

Шипачёву не хватает одного результативного действия, чтобы сравнять набранные очки.

Напомним, в минувшем сезоне российский хоккеист играл за «Ак Барс», но в прошедшем межсезонье подписал контракт с минским «Динамо», который продлится до конца сезона-2024/2025.

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