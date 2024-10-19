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Вадим Шипачёв установил рекорд по количеству сыгранных матчей в КХЛ

Вадим Шипачёв установил рекорд по количеству сыгранных матчей в КХЛ
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Матч с «Нефтехимиком» стал 1002-м для Вадима Шипачёва в карьере в КХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
0 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск

В КХЛ Шипачёв выступал за пять команд: «Северсталь» (258), СКА (305), московское «Динамо» (265), «Ак Барс» (159), минское «Динамо» (15). Он также побил рекорд Евгения Бирюкова, сыгравшего в КХЛ 1001 матч.

Форвард близок к тому, чтобы побить ещё один рекорд — количество набранных очков в КХЛ. Сейчас у Шипачёва 927 очков, ему не хватает одного результативного действия, чтобы сравняться с Сергеем Мозякиным (928).

Перед началом матча с «Нефтехимиком» президент лиги Алексей Морозов вручил хоккеисту награду в честь установленного рекорда.

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