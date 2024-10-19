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«Крались, крались — и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин — о поражении 0:2 от «Витязя»

«Крались, крались — и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин — о поражении 0:2 от «Витязя»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин иронично прокомментировал поражение от «Витязя» со счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2024, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Барак (Дарьин, Педан) – 07:50 (5x5)     2:0 Цицюра (Валенцов, Малоросиянов) – 45:52 (5x5)    

«Ну, коротко, наверное, че… Как это… Крались, крались — и обосрались. Имеем много моментов, имеем много большинства — опять была очень слабая реализация.

По желанию, по самоотдаче… У нас много мастеров, они должны, обязаны реализовать те моменты, которые есть. Не скажу, что не хотели забивать или недонастрой был — нет.

Тенденция плохая. 19 игр провели, и если взять ещё один матч, который 1:0 по буллитам выиграли, то пять игр «на ноль» — это тяжело. Хочется всё это сломать.

Моментов много, по рисунку игры всё устраивает», — приводит слова Разина пресс-служба «Витязя» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

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