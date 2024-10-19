«Крались, крались — и обосрались». Тренер «Металлурга» Разин — о поражении 0:2 от «Витязя»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин иронично прокомментировал поражение от «Витязя» со счётом 0:2.

«Ну, коротко, наверное, че… Как это… Крались, крались — и обосрались. Имеем много моментов, имеем много большинства — опять была очень слабая реализация.

По желанию, по самоотдаче… У нас много мастеров, они должны, обязаны реализовать те моменты, которые есть. Не скажу, что не хотели забивать или недонастрой был — нет.

Тенденция плохая. 19 игр провели, и если взять ещё один матч, который 1:0 по буллитам выиграли, то пять игр «на ноль» — это тяжело. Хочется всё это сломать.

Моментов много, по рисунку игры всё устраивает», — приводит слова Разина пресс-служба «Витязя» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».