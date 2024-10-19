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Андрей Педан заявил, что хоккеисты не пьют пиво

Андрей Педан заявил, что хоккеисты не пьют пиво
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Защитник СКА Андрей Педан рассказал, что пиво — это самый плохой напиток для организма хоккеиста.

— Максим Глушенков заявил, что может после матча выпить пиво. Как вы относитесь к этому напитку?
— Хоккеисты не пьют пиво. Пиво — самый плохой напиток для профессионального спортсмена. Лучше вообще ничего не пить алкогольного, — приводит слова Педана «ВсеПроСпорт.ру».

Напомним, ранее игрок петербурского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что любит пить пиво. Некоторые из хоккеистов СКА прокомментировали эти слова, их мнения по поводу употребления пива разделились.

В текущем сезоне Педан заработал пять очков в 14 матчах.

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