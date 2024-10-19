Андрей Педан заявил, что хоккеисты не пьют пиво

Защитник СКА Андрей Педан рассказал, что пиво — это самый плохой напиток для организма хоккеиста.
— Максим Глушенков заявил, что может после матча выпить пиво. Как вы относитесь к этому напитку?
— Хоккеисты не пьют пиво. Пиво — самый плохой напиток для профессионального спортсмена. Лучше вообще ничего не пить алкогольного, — приводит слова Педана «ВсеПроСпорт.ру».
Напомним, ранее игрок петербурского «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что любит пить пиво. Некоторые из хоккеистов СКА прокомментировали эти слова, их мнения по поводу употребления пива разделились.
В текущем сезоне Педан заработал пять очков в 14 матчах.